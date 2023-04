Sismo de magnitude 6,0 sacode águas de Papua Nova Guiné

O abalo ocorreu às 11:05 (02:05 em Lisboa) no mar, com o hipocentro localizado a dez quilómetros de profundidade, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

A cidade mais próxima do local é Kavieng, capital da província da Nova Irlanda, a 224 quilómetros do epicentro.

A ilha da Nova Guiné, da qual a metade ocidental faz parte da Indonésia e a parte oriental da Papua Nova Guiné, encontra-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista anualmente cerca de sete mil sismos, na maioria moderados.

Em 1998, um abalo de magnitude 7,0 foi registado no mar de Bismarck, desencadeando um tsunami que destruiu dezenas de aldeias e causou mais de 2.200 mortos.