Sismo de magnitude 6,3 sacode noroeste da China

RTP 09 Ago, 2017, 08:45 / atualizado em 09 Ago, 2017, 08:55 | Mundo

O terramoto ocorreu pelas 05:30 (00:30 em Lisboa), a uma profundidade de 25 quilómetros, numa zona pouco povoada, a pouco mais de 220 quilómetros do Cazaquistão, de acordo com os dados do USGS, que monitoriza a atividade sísmica mundial.

Segundo o Centro de Redes de Terremotos de China (CENC), o abalo teve uma magnitude de 6,6 e hipocentro a 11 quilómetros.

De acordo com a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, o terramoto foi sentido na capital regional de Xinjiang, Urumqi, e nas cidades de Karamay e Yining.

O sismo foi registado no condado de Jinghe, que tem uma população estimada em 140 mil habitantes.

Sismo em Sichuan provoca 19 mortos

Este terramoto teve lugar menos de dez horas depois de um forte sismo de 7,0 ter sacudido a província chinesa de Sichuan, no sudoeste do país.Segundo o balanço das autoridades locais, o sismo em Sichuan fez pelo menos 19 mortos e 175 feridos. Entre as vítimas mortais estão seis turistas.Após uma análise preliminar, a Comissão Nacional de Gestão de Catástrofes da China admitiu, na terça-feira, a possibilidade de existirem pelo menos cem mortos e milhares de feridos, estimando ainda danos em mais de 130 mil casas.Sichuan é atingida frequentemente por terramotos. Um sismo em maio de 2008 matou cerca de 70 mil pessoas.Para os serviços geológicos da China, o sismo teve uma magnitude de sete e um hipocentro a 20 quilómetros.A área atingida pelo terramoto inclui nomeadamente o parque nacional de Jiuzhaigou, uma região remota no planalto tibetano inscrita na lista do Património Mundial da UNESCO e um popular ponto turístico.c/Lusa