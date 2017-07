Sismo de magnitude 6,4 atinge Papua Nova Guiné

Lusa 13 Jul, 2017, 07:54 | Mundo

Segundos dados preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o hipocentro situou-se a 47 quilómetros de profundidade e o epicentro a 110 quilómetros de Kokopo, uma localidade com 20 mil habitantes na província da Nova Bretanha Oriental.

Em 1998, um sismo de magnitude 7 registado no mar de Bismarck, no leste do país, causou uma onda gigante que arrasou dezenas de aldeias e matou mais de 2.200 pessoas.

A Papua Nova Guiné fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.

De acordo com o USGS, 90% dos sismos que ocorrem no mundo acontecem no Anel de Fogo do Pacífico.