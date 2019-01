Sismo de magnitude 6,7 atinge o Chile

Lusa20 Jan, 2019, 06:25 | Mundo

As autoridades já descartaram o risco de tsunami, mas o Centro Sismológico do Chile ordenou a evacuação preventiva de uma parte da costa da região de Coquimbo, no norte do país.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi sentido às 19:32 (22:32), com epicentro localizado a 15,6 quilómetros a sudoeste de Coquimbo e a uma profundidade de a 53 quilómetros.

Em 2010, um sismo seguido de tsunami deixou 525 mortos e 26 desaparecidos no país. O Chile, localizado no Anel de Fogo do Pacífico, é considerado um dos países com mais sismos do planeta.