Sismo de magnitude 8 atinge Cidade do México

RTP08 Set, 2017, 07:17 / atualizado em 08 Set, 2017, 09:02 | Mundo

Segundo as autoridades locais, pelo menos três pessoas morreram no estado de Chiapas. Duas crianças morreram no estado de Tabasco.



O governador Arturo Nunez indicou que uma das crianças morreu na sequência da derrocada de uma parede, e a outra, um bebé, morreu num hospital pediátrico que ficou sem eletricidade, interrompendo o funcionamento do ventilador a que estava ligado.



O abalo provocou cortes de energia na capital mexicana, onde soou um alarme sísmico e imediatamente se começaram a ouvir sirenes de ambulâncias.



O serviço geológico dos Estados Unidos indicou que o epicentro do sismo aconteceu pelas 05h49 (hora de Lisboa), a 165 quilómetros de Tapachula, no estado de Chiapas, a uma profundidade de 35 quilómetros.

"A casa moveu-se como pastilha elástica"

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos avisou que há possibilidade de perigosas ondas de tsunami nas costas do Pacífico de vários países da América Central nas próximas três horas.O terramoto foi seguido de várias réplicas, a maior das quais teve magnitude 5,7 na escala aberta de Richter.A força do sismo fez residentes na Cidade do México fugirem das suas casas, ainda de pijama, juntando-se a grupos nas ruas.Na capital mexicana, os edifícios abanaram com intensidade por mais de um minuto, descreveu a agência noticiosa Associated Press. No estado de Chiapas os relatos dos residentes reforçam o impacto significativo do terramoto."A casa moveu-se como pastilha elástica e a luz e internet desapareceram momentaneamente", contou Rodrigo Soberanes, que vive em San Cristobal de las Casas, no estado do sul.O México está situado num ponto de convergência entre cinco placas tectónicas, numa região com forte atividade sísmica. Em 1985, um sismo de magnitude 8,1 na escala de Richter destrui uma grande parte da capital e provocou mais de dez mil mortos.