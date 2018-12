Sismo de magntiude 5,2 atinge Chile sem causar vítimas ou danos

Lusa12 Dez, 2018, 07:43 | Mundo

De acordo com o Centro Sismológico da Universidade do Chile, o abalo foi sentido às 21:31 (00:31 de quarta-feira, em Lisboa), com epicentro a 167 quilómetros a sul de Puerto Edén e a mais de 1.700 quilómetros da capital, Santiago.

Já o hipocentro foi localizado a 37,6 quilómetros de profundidade.

Nas últimas 24 horas foram registados 12 sismos no Chile, localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, e considerado um dos países de maior atividade sísmica a nível mundial.