Sismo em Marrocos. Construção "muito frágil" das habitações dificulta a busca por sobreviventes

O terramoto que assolou o país na passada sexta-feira à noite já matou pelo menos 2.681 pessoas e deixou 2.501 feridas, de acordo com a última atualização do ministério marroquino do Interior durante a tarde desta segunda-feira.





Outros milhares continuam desaparecidos, mas as operações de busca e salvamento – por parte das autoridades marroquinas e apoiadas por equipas estrangeiras – prosseguem numa corrida contra o tempo.







Num centro do exército a sul de Marraquexe, perto do epicentro do terramoto, um socorrista militar - que preferiu não se identificar por uma questão de confidencialidade do exército marroquino - testemunhou a dificuldade encontrada no terreno.



"É difícil retirar as pessoas com vida porque a maioria das paredes e dos tetos se transformaram em escombros de terra quando caíram, enterrando quem estava lá dentro sem deixar espaços de ar", afirmou.















Em Marrocos, e em particular nas zonas remotas como a área montanhosa, predominam as casas de construção frágil, tradicionalmente construídas pelas próprias famílias e sem ajuda de qualquer arquiteto. mesmo as casas ou edifícios de betão carecem muitas vezes de uma conceção antissísmica.





De acordo com os especialistas, a construção frágil - feita predominantemente com tijolos de barro e madeira ou cimento e blocos de brisa - levou as estruturas a desmoronarem-se muito facilmente em detritos, sem criar as bolsas de ar que os edifícios de betão com uma construção antissísmica podem proporcionar.



"Trata-se de um material muito frágil... e, num terramoto, não tem deformabilidade suficiente para absorver o choque. Fratura-se muito rapidamente e depois desmorona-se muito rapidamente", disse Colin Taylor, professor Emérito da Universidade de Bristol.



De acordo com o especialista em Engenharia Sísmica, "a grande decisão do governo é, de facto, garantir que se utilizam formas de construção modernas em qualquer reconstrução. "A reconstrução nesta forma de tijolo de barro só vai criar a próxima catástrofe dentro de 20 ou 30 anos", alertou Colin Taylor.



Embora o impacto do total do terramoto, que afetou particularmente áreas remotas, ainda esteja por apurar, o tremor de terra da passada sexta-feira é o mais mortífero em Marrocos, desde o que destruiu a cidade de Agadir, na costa ocidental do país, em 1960, onde morreram mais de 12 mil pessoas.





c/agências