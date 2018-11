Sismo. Grandes danos estruturais no Alasca mas sem registo de vítimas

Foto: Reuters

Um sismo forte foi sentido em Anchorage, na zona do Alasca. O sismo atingiu a maior cidade do estado norte-americano tendo sido igualmente sentido no vizinho Canadá e não há ainda muitas informações, mas os relatos e as imagens que têm surgido apontam para muito medo e bastante destruição.





O desabamento de estradas e edifícios com grandes danos estruturais são a consequência visível do tremor de terra no Alasca.



O terramoto com uma magnitude de 7.0 na escala de Richter criou o pânico entre a população da cidade de Anchorage mas não há registo de vítimas apesar de ter tido grande impacto em importantes infraestruturas.



O sismo e as inúmeras réplicas que se seguiram levaram as autoridades a lançar um alerta de tsunami para a região que foi retirado passadas poucas horas.



Os pormenores são atualizados pela jornalista Cristina Santos.