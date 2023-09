Sismo Marrocos. Kiev verifica eventual existência de ucranianos entre as vítimas

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia está a verificar a presença de ucranianos entre as vítimas do terramoto em Marrocos", disse o porta-voz do ministério, Oleg Nikolenko, citado pela agência ucraniana Ukrinform.

"Até à data, ainda não recebemos essa informação", referiu.

Nikolenko aconselhou os ucranianos que estejam em Marrocos a contactar a embaixada da Ucrânia em Rabat.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky apresentou "as mais sinceras condolências (...) ao Rei Mohammed VI e a todos os marroquinos pelas vidas perdidas no terrível terramoto na região de Marraquexe".

"Desejo uma rápida recuperação aos feridos. A Ucrânia está solidária com Marrocos durante este período trágico", acrescentou.

O Ministério do Interior marroquino disse que as equipas de socorro contabilizaram 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 em estado grave, até às 10:00 de hoje (mesma hora em Lisboa).

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo de magnitude 7,0 ocorreu na região de Marraquexe (norte) às 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

A Rússia, país que está em guerra com a Ucrânia, também se solidarizou com Marrocos numa mensagem divulgada pelo Presidente Vladimir Putin.

"Na Rússia, partilhamos a dor e o luto do simpático povo marroquino", afirmou Putin numa mensagem dirigida ao monarca marroquino.

Putin apresentou "sinceras condolências pelas trágicas consequências do devastador terramoto".