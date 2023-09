Sismo Marrocos. Rei de Espanha expressa apoio e apreço às famílias de vítimas

No telegrama dirigido a Mohammed VI, o Rei espanhol transmite ao "querido irmão", em conjunto com a rainha Letizia, a "solidariedade mais sincera ao querido povo marroquino", bem como o "apoio, apreço e proximidade às famílias das vítimas nestes momentos de tristeza e incerteza", desejando "uma recuperação rápida e completa de todos os feridos".

O balanço mais recente do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves, anunciou hoje o Ministério do Interior marroquino.

Ao Rei marroquino, Felipe VI manifesta, em seu nome, do Governo e do povo espanhol, o "mais profundo sentimento de dor pelas terríveis consequências deste desastre" e as "condolências mais sentidas".

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo atingiu a magnitude 7,0 na escala de Richter e ocorreu na região de Marraquexe (norte) às 23:11 locais (mesma hora em Lisboa), a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

O forte sismo foi sentido em Portugal e Espanha.