Sismo na Indonésia faz mais de 350 vítimas mortais

RTP29 Set, 2018, 16:43 / atualizado em 29 Set, 2018, 16:44 | Mundo

Após um sismo de 7,5 na escala de Richter, um tsunami. A zona de Sulawesi foi atingida por uma catástrofe natural que tirou a vida a mais de 380 pessoas e deixou muitas outras desaparecidas.



“Quando a ameaça (de tsunami) foi levantada ontem, muitas pessoas ainda estavam a realizar as suas atividades na praia e não fugiram e assim tornaram-se vítimas”, explicou um porta-voz indonésio de uma agência de mitigação de desastres naturais, em Jacarta.







O vice-presidente da Indonésia, Jusuf Kalla, declarou que o balanço de vítimas mortais pode subir até aos milhares.







(c/ Reuters)



“O tsunami não veio sozinho, arrastou carros, troncos de árvores, casas, atingiu tudo o que estava em terra”. O mesmo porta-voz afirmou também que muitas pessoas tiveram de subir a algumas árvores para poderem fugir da força das águas.Mais de 16 mil pessoas foram evacuadas e realojadas em 24 centros na zona de Palu. Os estragos são descritos como “extensos” e que milhares de casas, hospitais, centros comerciais e hotéis colapsaram. Uma ponte ficou destruída com a passagem de uma derrocada.Dezenas de pessoas estão a ser tratadas em tendas médicas e as autoridades continuam à procura de desaparecidos. As autoridades explicam que o número de vítimas mortais pode aumentar nos próximos dias, especialmente na zona de Donggala, que se encontra mais perto do epicentro do sismo.As comunicações “estavam completamente inutilizáveis e sem qualquer informação” a partir de Donggala. As autoridades mostram o seu receio, já que se trata de uma zona onde vivem mais de 600 mil pessoas.“Temos comunicações limitadas sobre a destruição em Palu mas ainda não sabemos nada de Donggala e isso é preocupante”, relatou a Cruz Vermelha, que anunciou que estão a ser enviados voluntários para as zonas afetadas.