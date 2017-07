Sismo na região centro das Filipinas fez pelo menos dez feridos

Lusa 06 Jul, 2017, 12:30 | Mundo

De acordo com as últimas informações, o abalo está a fazer com que muitas pessoas estejam a abandonar os locais de residência, nas áreas rurais.

O sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter foi registado na região central do arquipélago das Filipinas, pelo instituto norte-americano de Geofísica (US Geological Survey), que mede a atividade sísmica no mundo.

Um edifício ruiu na cidade de Kananga, região montanhosa de Leyte, ferindo 10 pessoas, segundo o vice-presidente da Câmara, Elmer Codilla.

O autarca admite também que possam encontrar-se pessoas sob os escombros.

"Está a decorrer uma operação de resgate", acrescentou Codilla à estação de rádio DZNM, sem fornecer mais pormenores.

Elmer Codilla disse que se desconhece o número de pessoas que se encontravam no prédio de dois andares, onde funcionavam uma mercearia e um salão de beleza.

Os habitantes da cidade falam de "um abalo muito forte" que fez com que as pessoas abandonassem edifícios e as escolas da zona.

Questionado sobre o tremor de terra, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que se encontra a visitar a província de Bukidon, respondeu que ainda não recebeu informações.