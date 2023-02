Sismo na Síria. Assad disposto a abrir novos corredores para o noroeste

A ajuda enviada pelo Governo sírio tem esbarrado em entraves colocados pelo grupo islamita Hayat Tahrir al-Sham, HTS, revelou uma fonte das Nações Unidas.



O grupo aceita somente ajuda que entre na zona a partir da Turquia. “A Turquia abriu todas as estradas e não iremos deixar o regime [de Assad] aproveitar a situação para mostrar que está a ajudar”, explicou uma fonte do HTS, em Idlib, à Agência Reuters.





Este domingo, a Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que o Governo sírio admite facilitar a passagem abrindo novos pontos de acesso.





“Esta tarde, encontrei-me com Sua Excelência, o Presidente Assad, que indicou que estava aberto a considerar a abertura de pontos de acesso transfronteiriço para esta emergência", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em declarações aos jornalistas.







Tedros saudou ainda a “recente aprovação do Governo sírio aos comboios transfronteiriços das Nações Unidas” a partir de zonas controladas por Damasco, para que o auxílio possa chegar às zonas dominadas pelos grupos armados que combatem Assad.







A OMS aguarda agora luz verde dos próprios rebeldes para entrar na zona. “Estamos a aguardar”, declarou Tedros. “Podemos deslocar-nos a qualquer momento para o noroeste graças às autorizações que obtivemos deste lado. Esperamos agora novidades do outro lado”, acrescentou.

"Quando as tivermos atravessaremos em direção ao noroeste", garantiu.





Bar al-Hawa é para já o único ponto de passagem operacional da Turquia para as zonas rebeldes afetadas pelo terramoto, mas foi danificado no abalo. A ajuda voltou a circular por ali desde quinta-feira, mas com morosidade e a ONU espera conseguir agora abrir mais dois pontos transfronteiriços. Apelo à União

“Estamos a falhar com as pessoas do noroeste sírio”, lamentou entretanto o responsável da ONU para as operações de auxílio, Martin Griffiths.





As populações locais sofrem já os resultados de 12 anos de guerra e confrontos entre os grupos armados e o exército sírio. O sismo veio agravar vivências já de si dramáticas.





“Eles sentem-se abandonados e com razão”, frisou Griffiths.







O Presidente Bashar al-Assad agradeceu este domingo o auxílio recebido dos Emirados Árabes Unidos, durante a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros dos EAU a Damasco. O auxílio à Síria tem sido enviado sobretudo por países árabes.





Também este domingo chegou a Damasco o primeiro envio de apoio europeu aos sinistrados das áreas governamentais atingidas pelos abalos de há quase uma semana.

Griffiths revelou que se vai deslocar à cidade de Aleppo esta segunda-feira, para avaliar os estragos e lançar uma campanha das Nações Unidas pela Síria, que ele espera venha a cobrir tanto as zonas governamentais como o noroeste dominado pelos grupos armados.





O enviado da ONU à Síria, Geir Pederson, afirmou em Damasco que as Nações Unidas estão a mobilizar esforços para ajudar todos. “Estamos a tentar dizer a toda agente, ponham a política de lado,”, referiu.O sismo fez pelo menos 3.500 mortos oficiais na Síria. Haverá ainda milhares de desalojados.