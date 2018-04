Partilhar o artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas Imprimir o artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas Enviar por email o artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas Aumentar a fonte do artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas Diminuir a fonte do artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas Ouvir o artigo Sismo no centro de Itália causa danos ligeiros e encerramentos de escolas

Tópicos:

Câa Camerino Las, Geofísica, Itália, Pieve Torina, Richter,