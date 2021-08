Sismo no Haiti já fez 1.419 mortos e 6.000 feridos

O tremor de terra, com epicentro 125 quilómetros a oeste da capital, Port-au-Prince, destruiu cidades e provocou deslizamentos de terras, que dificultaram a prestação de auxílios no país mais pobre do Hemisfério Ocidental.



O Haiti já se confrontava com a pandemia do novo coronavirus, a violência de gangues, a pobreza crescente e a incerteza política subsequente ao assassínio, em 7 de julho, do presidente Jovenel Moïsem quando o abalo enviou os residentes para as ruas.



E a situação pode agravar-se ainda mais com a aproximação da depressão tropical Grace, que prevê fortes ventos, chuvas intensas, deslizamentos de terras e inundações repentinas.



Dirigentes do país adiantaram que o sismo, com a magnitude 7,2, destruiu mais de sete mil casas e provocou estragos em cerca de cinco mil, deixando cerca de 30 mil famílias sem abrigo.



O abalo também destruiu ou causou estragos sérios em hospitais, escolas, instalações de empresas e igrejas.