Cinco dias depois do sismo no Japão, uma mulher de 90 anos foi resgatada com vida.

Esteve sob os escombros de uma casa de dois andares que desabou numa cidade da região oeste do país.



Ainda há cerca de 200 pessoas desaparecidas.



O sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter atingiu o centro-oeste do Japão no primeiro dia do ano. Morreram 126 pessoas.