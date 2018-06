Sismo no Japão provoca três mortos e mais de 300 feridos

RTP18 Jun, 2018, 14:43 | Mundo

O epicentro do terramoto foi localizado a norte da cidade de Osaka, a 13 quilómetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. O sismo teve lugar às 7h58 (22h58 de domingo em Lisboa).



Imagens transmitidas em direto mostraram paredes derrubadas, janelas partidas e canalizações a jorrar água. A região de Osaka, que inclui a cidade e as zonas circundantes, tem uma população de mais de oito milhões de habitantes.



A agência japonesa responsável por situações de emergência fez um balanço de mais de 300 feridos e três mortos, entre as regiões de Osaka, Hyogo e Quioto. As vítimas mortais são uma menina de nove anos e dois homens de 80 e 84 anos.



Colapsos de muros vitimaram um dos homens e a rapariga de nove anos, que caminhava em direção à escola. “A parte superior de um muro de três metros e meio de altura desabou sobre a criança, que ficou presa”, explicou Takeshi Hamada, presidente da câmara de Takatsuki, a norte de Osaka.



O homem de 84 anos faleceu em casa, vítima da queda de uma estante de livros.



O primeiro-ministro, Shinzo Abe, assegurou que a segurança dos residentes era a prioridade do governo, ordenando a uma equipa para “reunir informações de eventuais danos”.

Centrais nucleares sem incidentes

Várias linhas industriais pararam as suas operações após o sismo. Empresas como a Panasonic, a Daihatsu Motor Co., a Kubota Corp., a Daikin Industries, a Honda Motor Co. e a Mitsubishi Motors tiveram de suspender a laboração em pelo menos duas das suas fábricas, para verificar possíveis danos e realizar testes de segurança.



A Kansai Electric Powers afirmou que não foram detetadas irregularidades nas respetivas centrais nucleares de Mihama, Takahama e Ōi. Mais de 170 mil habitações em Osaka e Hyogo, uma região limítrofe, perderam temporariamente o abastecimento de eletricidade, que foi restabelecido duas horas após o terramoto.



O sismo foi seguido de várias réplicas, pelo que as autoridades alertaram os habitantes da região para o risco de desmoronamento de casas e deslizamentos de terra, dada a possibilidade de chuvas.



Este tipo de ocorrência não é novidade no país. A cidade de Kobe, próxima de Osaka, foi atingida em 1995 por um terramoto de 6.9 na escala de Richter. Em 2011, um terramoto de 9.0 gerou uma onda gigante que matou cerca de 18 mil pessoas, para além de provocar o pior desastre nuclear num quarto de século.



O Japão encontra-se situado no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sismicamente ativa localizada no Oceano Pacífico; passa pela Indonésia, Japão e Alasca, descendo pela zona oeste da América do Norte, Central e do Sul.



Esta área concentra a maior parte dos tremores de terra e das erupções vulcânicas do planeta. A cada ano, mais de 20 por cento dos maiores terramotos do mundo ocorrem naquela zona.



c/ agências internacionais