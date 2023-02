Sismo Turquia. Equipa portuguesa de resgate já está em casa

A equipa da força operacional conjunta de Portugal que esteve em missão na Turquia já está em casa. O grupo de intervenção cinotécnica da GNR explicou no sábado à noite, no Telejornal da RTP, como conseguiu resgatar com vida uma criança de 10 anos. O menino foi localizado por duas cadelas.