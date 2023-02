Sismos. Número de mortos na Turquia e na Síria aproxima-se de 22 mil

Foram confirmados mais 668 óbitos durante a noite.

Na cidade turca de Gaziantep, um adolescente de 17 anos foi retirado ileso durante a madrugada, após 94 horas preso nos escombros de um prédio que desabou.

Este é o sétimo desastre natural mais mortífero deste século, à frente do terramoto e do tsunami de 2011 no Japão que provocou cerca de 31 mil mortos e do sismo no Irão em 2003.





Várias pessoas foram resgatadas com vida na última noite, na província turca de Hatay, entre eles uma menina de sete anos e um rapaz de dez e a sua mãe.numa altura em que ainda existem muitas pessoas presas debaixo dos escombros. As baixas temperaturas dificultam a sobrevivência.As autoridades turcas referiram que mais de 120 mil equipas de socorro estão a participar nos esforços, com mais de 5.500 veículos, e a ajuda de 95 países, incluindo Portugal e Brasil.

Quase três mil prédios desabaram na Turquia

Na Turquia, desabaram quase três mil prédios em sete províncias, incluindo escolas, hospitais e uma famosa mesquita do século XIII.Para alguns analistas em geologia e engenharia, citados pelo jornal britânicoa Turquia há anos que não aplica formas modernas na construção permitindo, em alguns casos, oimobiliário em zonas propensas a terramotos. Recep Tayyip Erdoğan já reconheceu as “falhas” na resposta.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) decidiu, esta sexta-feira, suspender temporariamente as suas “operações” na Turquia após os sismos. O grupo militar tem travado uma luta armada contra o exército turco desde 1984 e é classificado como uma organização terrorista por Ancara, Estados Unidos e União Europeia.

A Organização Mundial da Saúde estima que 23 milhões de pessoas estão "potencialmente expostas, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis" e teme uma grande crise de sanitária, capaz de causar ainda mais danos do que o terramoto.

Camiões da ONU cruzam a fronteira entre a Turquia e a Síria

Seis camiões com ajuda humanitária cruzaram a fronteira entre os dois países atingidos pelos terramotos de segunda-feira. A bordo dos veículos seguiam cobertores, colchões, tendas, material de apoio, e lâmpadas solares, que devem cobrir as necessidades de pelo menos cinco mil pessoas.O Governo sírio, que está sob sanções ocidentais, apelou à ajuda da ONU, afirmando que toda a assistência deve ser feita em coordenação com Damasco e entregue dentro do território, e não através da fronteira com a Turquia.O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano já afirmou que Washington vai continuar a exigir o acesso humanitário sem entraves à Síria e instou o Governo de Assad a permitir imediatamente da ajuda através de todos os postos fronteiriços.

A Agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional vai fornecer 85 milhões de dólares em ajuda humanitária urgente à Síria e à Turquia.

Na quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a um maior acesso humanitário à Síria, afirmando que ficaria “muito satisfeito” se as Nações Unidas pudessem usar mais do que uma fronteira para prestar ajuda.No entanto, Damasco vê a entrega de ajuda internacional a áreas detidas pelos rebeldes da Turquia como uma violação da sua soberania.Assad, criticado pelos governos ocidentais pela brutalidade do seu governo durante a guerra, presidiu a reuniões de emergência sobre o terramoto, mas ainda não se dirigiu ao país.Entretanto, a Reuters avança esta sexta-feira que o presidente sírio Basharal-Assad visitou o Hospital Universitário de Aleppo.





c/ agências