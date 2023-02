Sismos. Pequenos milagres no meio do inferno na missão de voluntários portugueses

Este sobrevivente foi resgatado na cidade de Hatay, no sul do país. O rapaz esteve 182 horas preso, até ser colocado numa maca e depois numa ambulância.Foi em Hatay que estiveram voluntários portugueses que fazem parte de uma organização não-governamental. A missão da equipa da ONG da Creixell, que envolve portugueses e espanhóis, conseguiu resgatar 10 pessoas com vida do meio dos escombros com a ajuda de cães.Os elementos desta equipa de busca e salvamento regressaram hoje a Lisboa depois de vários dias passados em território turco.





Reportagem de Paula Véran.