Sismos. Ucrânia enviou equipas de resgate para a Turquia

Volodymyr Zelensky prestou homenagem às vítimas do sismo na Turquia. O presidente da Ucrânia visitou a embaixada turca em Kiev. A Ucrânia também enviou equipas de busca e resgate. Já seguiram para a Turquia mais de 80 funcionários do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia.