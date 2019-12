Sissoco Embaló admite nomear Domingos Simões Pereira como PM

"Se eu for eleito e o PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) me apresentar uma nova maioria, eu nomeio o Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro e mostro a Domingos Simões Pereira como nós podemos coabitar sem preconceitos de raça, etnia e tribos", afirmou Umaro Sissoco Embaló, em entrevista à Lusa.

O major-general na reserva afirmou que tem de aproximar Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, dos "muçulmanos, fulas e balantas" para que possa mudar de ideias.

Umaro Sissoco Embaló disse também que já está a preparar a saída do atual primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, que no sábado disse que se o major-general for eleito se demite "imediatamente" do cargo.

"Ele já disse que se eu for eleito se vai demitir. Então convém preparar já a partida dele, porque eu vou ganhar. E se o PAIGC me provar esta maioria e me propuser Domingos Simões Pereira, ou ele autopropor-se, porque no PAIGC ele é que propõe, eu nomeio o Domingos Simões Pereira", afirmou, sublinhando que vai trabalhar muito bem com o líder do PAIGC.

O PAIGC venceu as eleições legislativas de 10 de março, mas sem maioria, tendo conseguido formar Governo com base numa coligação parlamentar, que inclui a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), cujo líder, Nuno Nabian, apoia Umaro Sissoco embalo na segunda volta das presidenciais.

No final de outubro, o Presidente cessante José Mário Vaz demitiu o atual Governo liderado por Aristides Gomes e nomeou um outro com base num novo acordo parlamentar nunca testado na Assembleia Nacional Popular, dando origem a uma grave crise, que levou a comunidade internacional a admitir impor sanções a vários políticos do país.

"Agora vou ser intransigente contra a corrupção, narcotráfico e divisionismo. Isso para mim é inegociável, é uma questão de soberania da Guiné-Bissau", afirmou.

Mais de 760.000 guineenses vão escolher no dia 29 o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição no parlamento), e Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC (no Governo).