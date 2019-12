Sissoco Embaló desvaloriza questões étnicas e religiosas

Sissoco Embaló, fula e muçulmano, tem sido acusado de usar a etnia e a religião para mobilizar apoios e de estar a criar divisões na sociedade guineense, quando o momento é de unir os guineenses.

"Eu penso que as pessoas mais democratas, não sei se infelizmente para mim, são os fulas. Eu sou de etnia fula, por parte do meu pai, e os fulas se fossem como os balantas e as outras etnias ganhava logo na primeira volta", afirmou, quando questionado sobre se a questão étnica era importante para a sua eleição.

"Os fulas não votaram a 100% em mim, votaram em Domingos Simões Pereira, que é anti-fula e anti-muçulmano", afirmou, salientando que nas regiões onde ganhou, nomeadamente Gabu e Bafatá, o seu adversário conseguiu quase 40.000 votos.

O antigo primeiro-ministro guineense salientou que ganhou naquelas zonas por uma "questão de credibilidade" e de "confiança" das pessoas.

"Mas se os fulas fossem tribalistas não iam votar Domingos Simões Pereira, porque Domingos Simões Pereira é uma pessoa que não gosta dos fulas e ele é que regimentou o tribalismo, o ódio e a divisão no seio da sociedade guineense", afirmou, salientando que tem muito orgulho em ser fula.

Questionado sobre se acha que há focos de fundamentalismo islâmico na Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló disse que é um "fenómeno que as pessoas querem distorcer", salientando que na primeira volta das presidenciais um padre católico pediu o voto em Domingos Simões Pereira.

"Se fosse um imame a fazer isso seria um escândalo, mas um padre, que é supostamente presidente da comissão de reconciliação nacional, dá orientação de voto para Domingos Simões Pereira, porque Domingos é católico", afirmou.

Umaro Sissoco Embaló disse também que não dorme em casa dos imames, ao contrário do seu adversário, que em Bafatá "mora na casa do bispo".

"Não sei quem é que tem fundamentalismo religioso. Quem é muçulmano é terrorista? mas quero perguntar só uma coisa, acha que um fundamentalista ia casar com uma católica praticante? Não, eu sou muçulmano e tenho orgulho de ser muçulmano, mas sou uma pessoa que não sei o que é o `jihadismo`, terrorismo. Sou um homem de paz, que acredita na paz e não sou um homem violento", afirmou.

Para Umaro Sissoco Embaló, quem começou com o "divisionismo, o tribalismo e o regionalismo" foi o seu adversário, em 2014.

"Eu disse sempre às pessoas que sou fula, o que tenho de inspirar é confiança e ser um Presidente para todos os guineenses e não um Presidente que pode dividir, eu sou um homem da concórdia nacional", afirmou, salientando que na sua casa são cinco irmãos, todos casados com católicas.

"Nós fomos educados assim. O que me interessa é a paz e a concórdia para a Guiné-Bissau. Nós não podemos fazer uma Nação excluindo as pessoas por serem muçulmanas ou balantas. Com este Governo de Domingos Simões Pereira nos ministérios da soberania não há nem um balanta, que é uma tribo maioritária, ou fulas. Isso não é paz. Nós compramos a paz. São todos de etnias e tribos minoritárias", afirmou.

Mas, acrescentou, se for eleito Presidente vai ter em consideração a questão étnica, religiosa e das províncias porque acha que "toda a gente tem de se sentir representada".

"Antes de nomear um Governo, o primeiro-ministro tem de me mostrar esses critérios que para mim são fundamentais, religiosos, étnicos e provinciais. Assim é que vou funcionar", afirmou.

Mais de 760.000 guineenses escolhem no dia 29 de dezembro o próximo presidente da Guiné-Bissau entre Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), e Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para o Desenvolvimento da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).