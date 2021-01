Situação de emergência em Londres com pandemia "fora de controlo"

"A situação em Londres atingiu um ponto crítico, com o alastrar do vírus fora de controlo. O número de casos em Londres aumentou muito depressa, com mais um terço dos pacientes tratados nos hospitais em comparação com o pico da pandemia em abril passado", anunciou Sadiq Khan. O Reino Unido registou hoje mais 1.325 mortes de Covid-19 em 24 horas, o valor mais alto desde o início da pandemia Covid-19, e 68.053 novos casos de contágio, também um máximo diário, divulgou esta sexta-feira o governo britânico.





Entre 30 de dezembro e seis de janeiro, o número de pacientes hospitalizados na cidade aumentou 27 por cento, de 5.524 para 7.034, e o número de pessoas em ventiladores cresceu 42 por cento, de 640 para 908.







Só nos últimos três dias, foram registadas 477 mortes de infetados em hospitais londrinos. O serviço nacional de saúde (NHS) corre o risco de ficar sobrelotado, alertou o responsável pela Câmara Municipal de Londres.



Nalgumas zonas da cidade 1 em cada 20 pessoas contraiu o vírus, revelou o mayor, e os serviços de ambulâncias estão a responder a 9.000 chamadas de emergência por dia, quase o dobro das habituais 5.000.







Sob a pressão, os bombeiros já estão a ser chamados para conduzir os veículos e os polícias serão chamados a seguir, frisou o responsável por Londres.



Duas semanas

Na quinta-feira, o presidente do serviço de saúde público britânico, Simon Stevens, disse que estão a ser internadas por dia mais de 800 pessoas infetadas com Covid-19 nos hospitais de Londres, o equivalente à capacidade do hospital de St. Thomas, onde o primeiro-ministro, Boris Johnson, esteve na unidade de cuidados intensivos em abril de 2020.



Khan afirma que a este ritmo o número de camas hospitalares em Londres irá esgotar-se em duas semanas, se nada for feito. "A realidade é que vamos ficar sem camas para pacientes nas próximas duas semanas se a propagação do vírus não diminuir drasticamente”, justificou, em comunicado.



"A menos que sejam tomadas medidas urgentes, o nosso NHS poderá ficar sobrelotado e mais pessoas morrerão", sublinhou o responsável. "Estamos a declarar um incidente grave, porque a ameaça que o vírus representa para a nossa cidade atingiu um ponto crítico", justificou ainda Khan.







Um incidente grave é definido como um evento ou situação de emergência que requer uma resposta especial coordenada entre os vários serviços públicos, tendo sido previamente invocado em situações como os ataques terroristas em Westminster e London Bridge, em 2017, e o incêndio da Torre Grenfell em junho do mesmo ano, que matou 72 pessoas. A designação de incidente grave aplica-se a uma situação de emergência e está habitualmente reservada para ataques ou acontecimentos graves, que envolvem "danos substanciais, prejuízos, perturbações ou risco para a vida humana ou a serviços essenciais, e segurança ambiental e nacional".





Sadiq Khan, um trabalhista, tem sido extremamente crítico da estratégia do Governo conservador para o Serviço Nacional de Saúde do país, que estará, para o mayor, a deixar os hospitais à beira da rutura, em termos financeiros, materiais e de pessoal.





O serviço britânico de estatística estima que 1.1 milhões de pessoas em Inglaterra contraíram o SARS-CoV-2 na semana de 2 de janeiro, o equivalente a uma em cada 50. A variante do coronavírus recentemente identificada no sul de inglaterra, mais contagiosa do que outras estirpes do coronavírus, será a grande responsável pelo rápido alastrar da Covid-19.







O Reino Unido tem um dos balanços mais pesados da pandemia de Covid-19, 78.508 mortos registados até quinta-feira.





A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.