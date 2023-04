"Situação difícil". Grupo Wagner reivindica controlo de Bakhmut

Segundo Volodymyr Zelensky, “a situação em Bakhmut está difícil”. No entanto, o presidente ucraniano não deu qualquer indicação de que a cidade tenha sido conquistada pelo grupo Wagner. Deixou ainda, no tradicional vídeo noturno, uma palavra de apreço aos militares que prosseguem com a defesa das localidades de Avdiivka, Maryinka e Bakhmut.

O inimigo está concentrado nas áreas ocidentais".Num vídeo, que acompanhava a mensagem, Prigozhin hasteou uma bandeira russa com uma inscrição em honra de Vladlen Tatarsky, bloguer militar russo e apoiante da ofensiva da Ucrânia, morto por uma explosão, no domingo. O ataque no centro histórico de São Petersburgo deixou também cerca de 30 pessoas feridas.

"Os comandantes das unidades que ocuparam a Câmara Municipal e todo o centro irão levantar esta bandeira", acrescentou Prigozhin. "Esta é a empresa militar privada Wagner, estes são os tipos que tomaram Bakhmut. De um ponto de vista legal, é nossa", afirmou. Bakhmut, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes antes da invasão russa, tem sido palco de combates há meses. Devido à duração da batalha e às pesadas perdas sofridas por ambos os lados, a cidade tornou-se o símbolo da luta entre russos e ucranianos pelo controlo da região industrial de Donbass.

. No entanto, os defensores ucranianos mantêm corajosamente a cidade, repelindo numerosos ataques inimigos", disse o Estado-Maior ucraniano na rede social Facebook, no domingo à noite.Nos últimos meses, as tropas russas têm vindo a avançar a norte e a sul da cidade, cortando várias rotas de abastecimento ucranianas, ao mesmo tempo que assumem o controlo da parte oriental. A 20 de março, Yevgeny Prigozhin já tinha afirmado que o grupo Wagner controlava 70 por cento de Bakhmut.Apesar de vários aliados e analistas defenderem que as forças ucranianas deveriam abandonar Bakhmut, o presidente ucraniano recusa-se a entregar a cidade, que se tornou um símbolo da resistência à invasão russa, apesar de, no discurso de domingo à noite, ter reconhecido que a situação em Bakhmut era difícil para as tropas do país.

"A situação em Bakhmut está tensa"



A vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, já tinha descrito a situação em Bakhmut como “tensa”, reiterando que as forças de Kiev estavam a defender as suas posições.. Mas cada decisão militar e cada passo são pesados cuidadosamente. Respondemos à situação de forma adequada, levando em consideração todas as circunstâncias, tarefas e o princípio da viabilidade militar”, escreveu Malair na rede Telegram.Em Kostiantynivka, outra cidade no leste da Ucrânia, a cerca de 20 quilómetros de Bakhmut, um bombardeamento russo provocou as mortes de seis civis.

Esta segunda-feira, a Suspline, emissora estatal ucraniana, revelou que nas últimas 24 horas as forças russas bombardearam 16 locais na região de Zaporizhzhia, uma das áreas da Ucrânia parcialmente ocupada pela Federação Russa.