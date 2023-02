Situação em torno de Bakhmut "é cada vez mais complicada", diz Zelensky

"A situação está a tornar-se cada vez mais complicada", disse o Presidente ucraniano na sua mensagem diária.

"O inimigo destrói sistematicamente tudo o que pode ser usado para proteger as nossas posições", acrescentou, classificando os soldados ucranianos empenhados nessa batalha como "verdadeiros heróis".

Desde o verão que as tropas russas tentam conquistar Bakhmut, devido à sua incontestada importância estratégica, com a cidade a tornar-se um símbolo da luta pelo controlo da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Em comentários transmitidos hoje pela televisão russa, o chefe da região de Donetsk (Ucrânia Oriental) nomeado por Moscovo, Denis Pushilin, garantiu que todas as estradas de acesso à cidade de Bakhmut estão "ao alcance das armas" das forças pró russas.

As forças russas tentam há várias semanas cercar Bakhmut e conseguiram cortar várias estradas importantes para o fornecimento de tropas ucranianas.

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin reivindicou no sábado a captura pelos seus homens da aldeia de Iaguidne, localizada nos arredores a norte de Bakhmut.