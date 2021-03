Situação está "mais calma e controlada", mas cresce preocupação com covid-19

"A grande preocupação, além da situação relacionada diretamente com o desastre, é a covid-19, que até agora estava bastante controlada em Bata", disse à agência Lusa a chefe de equipa do Gabinete de Coordenação das Nações Unidas em Malabo, responsável pelo Planeamento Estratégico e Coordenação para o Desenvolvimento, a portuguesa Maria Fernandes Teixeira, salientando que "as autoridades nacionais responderam prontamente ao sucedido".

"Tendo em conta a situação, houve momentos em que as pessoas se aglomeraram e o receio é que possa eventualmente haver um ressurgimento da pandemia" na cidade, acrescentou.

De acordo com Maria Teixeira, o único laboratório que fazia testes PCR para deteção da covid-19 em Bata foi afetado pela explosão e deixou de funcionar.

"Recebemos um pedido de apoio por parte do Governo para esta situação especifica e estamos a tentar apoiar na reativação do laboratório o mais brevemente possível", disse.

Por outro lado, a responsável da ONU afastou receios sobre riscos de outras doenças relacionadas com o manejo dos cadáveres das mais de uma centena de vítimas mortais das explosões de domingo no campo militar de Nkuantoma, na cidade de Bata, situada na parte continental da Guiné Equatorial.

As Nações Unidas têm no terreno uma equipa de médicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, neste momento, se concentra no apoio às autoridades locais de saúde, quer na gestão de casos quer na coordenação das várias ajudas que têm chegado empresas, particulares e embaixadas.

"Não temos indicação neste momento de outras preocupações sanitárias", disse, considerando que "a situação está bastante mais controlada e calma" relativamente à "avalanche" inicial de pessoas que acorreram aos hospitais.

Indicou ainda que está também já em Bata uma equipa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) a dar apoio a crianças desacompanhadas na localização dos pais e familiares, junto com as autoridades locais.

Anunciou também que, ao abrigo do mecanismo internacional de ajuda humanitária da ONU, acaba de chegar ao país uma equipa do Departamento de Coordenação de Desastres e Assuntos Humanitários das Nações Unidas e outra da área de desarmamento.

Os especialistas vão apoiar as autoridades da Guiné Equatorial "a verificar as causas da explosão" e trabalhar "na mitigação de danos para evitar situações similares futuras".

"A partir de hoje teremos duas missões internacionais com cerca de 20 pessoas no total, que vão fazer uma avaliação dos danos e apoiar o Governo em todas as áreas de intervenção que um desastre desta natureza exige", referiu.

A cidade portuária de Bata foi abalada em 07 de março por uma série de explosões num quartel militar, que provocaram a morte a mais de uma centena de pessoas e ferimentos em mais de 600, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.

Antiga colónia espanhola, governada há 42 anos por Teodoro Obiang, a Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.

O país formalizou pedidos de apoio internacional, tendo chegado ao país, além das equipas das Nações Unidas, missões de Espanha e de Israel, bem como ajuda humanitária de França.

Foram anunciados igualmente apoios financeiros de vários países e organizações.

A Guiné Equatorial pediu também ajuda a Portugal e aos restantes parceiros da CPLP, mas até ao momento não foi divulgada qualquer resposta oficial a este pedido.