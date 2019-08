Situação explosiva a bordo de navio humanitário

O navio está ao largo da ilha italiana de Lampedusa mas não pode atracar por causa dos refugiados que tem a bordo.



O comandante do navio alerta para as condições explosivas em que se sentem estes refugiados, como conta a jornalista Carolina Soares.



O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, denuncia como dramática a situação a bordo do navio humanitário e apela às autoridades italianas que permitam o desembarque imediato dos migrantes.