Situação humanitária na fronteira com Colômbia é "absolutamente impressionante"

Lusa22 Fev, 2019, 21:16 | Mundo

"O ambiente na fronteira é absolutamente impressionante", descreve à Lusa Rangel, em declarações via telefone, relatando que se encontrava na zona da Ponte Internacional Simón Bolívar, estrutura que tem testemunhado a passagem, por dia, de 35 mil pessoas oriundas da Venezuela.

"É uma situação do ponto de vista humanitário extremamente difícil. Só ontem [quinta-feira] (...) o tráfego de pessoas chegou aos 50 mil", prossegue o também vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), que integra uma delegação desta família política do Parlamento Europeu que chegou na quinta-feira à Colômbia.

Com 300 metros de cumprimento, a Ponte Internacional Simón Bolívar é a que tem o maior trânsito de pessoas entre a Colômbia e a Venezuela.

"Está totalmente aberta, mas só dá para passar peões, não é para passar ajuda humanitária", indica o político, observando que as pessoas que atravessam a ponte "normalmente não trazem muitas coisas", levam consigo "pequenos sacos" e "saem em condições muito difíceis".

La Parada, uma das primeiras paragens na Colômbia dos migrantes e refugiados venezuelanos quando atravessam a fronteira, é descrita pelo eurodeputado social-democrata como uma zona de "condições muito deploráveis".

É aí, segundo Paulo Rangel, que estão as organizações não-governamentais (ONG) a fazer "um enorme esforço para dar a primeira comida, os primeiros medicamentos, a primeira assistência".

"Muitas destas pessoas ficam por aqui. A situação é realmente terrível. Há pessoas a vender a cabelo, a prostituição aumentou imenso", prossegue.

"[Nicolás] Maduro condenou o seu povo realmente a uma situação absolutamente degradante. É uma coisa que é evidente nesta zona", lamenta.

Antes de chegar à zona de fronteira, Paulo Rangel esteve na capital colombiana, Bogotá, onde manteve contactos políticos, nomeadamente com o Presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez.

Ainda hoje, mas já na cidade colombiana de Cúcuta, a cerca de 10 a 15 quilómetros da zona de fronteira, estão previstos novos encontros, designadamente com o Presidente do Chile, Sebastián Piñera. Também existe a possibilidade de um encontro com o Presidente da Argentina, Mauricio Macri.

Sobre o ambiente em Cúcuta, onde tem estado armazenada ajuda humanitária internacional (alimentos e medicamentos) que tem sido recusada pelo governo do Presidente Nicolás Maduro, o eurodeputado português descreve uma cidade onde é visível "um grande aparato militar" e percetível uma agitação associada ao concerto solidário promovido hoje pelo milionário e filantropo britânico Richard Branson, mas também associada à preparação das questões logísticas para as ações de sábado.

As atenções estarão concentradas no sábado nesta cidade, uma vez que a oposição venezuelana, liderada pelo presidente da Assembleia Nacional (parlamento) e autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, espera fazer entrar na Venezuela a ajuda humanitária que está armazenada em Cúcuta.

Sobre as posições defendidas por Nícolas Maduro, particularmente a recusa de receber ajuda proveniente dos Estados Unidos, mas aceitar a assistência de outros atores internacionais, como a Rússia, Paulo Rangel frisa que "a ajuda humanitária não tem nacionalidade, nem tem cor".

"Ou é necessária ajuda humanitária ou não é (...) Isso foi uma das coisas que aqui as pessoas mais se queixaram, (...) que de facto não compreendem porque é que seja qual for a cor política, não se aceita ajudar as pessoas", conclui.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou mais de 40 mortos e cerca de mil detenções, incluindo menores, de acordo com várias organizações não-governamentais e o parlamento venezuelano.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.

Os mais recentes dados das Nações Unidas estimam que o número atual de refugiados e migrantes da Venezuela em todo o mundo situa-se nos 3,4 milhões.

Só no ano passado, em média, cerca de 5.000 pessoas terão deixado diariamente a Venezuela para procurar proteção ou melhores condições de vida.