Smokefree 2025. Nova Zelândia quer acabar com hábito de fumar

Nos próximos quatro anos, fumar tabaco irá tornar-se incomportável e inacessível na Nova Zelândia.





A futura legislação implica a redução da quantidade legal da nicotina nos produtos de tabaco, extinguir lojas de venda, aumentar os preços e estabelecer a idade mínima para comprar tabaco, que aumentará todos os anos.







"Este é um dia histórico para a saúde de nosso povo", declarou Ayesha Verrall, ministra neozelandesa da Saúde, citada no Guardian.





As autoridades de saúde da Nova Zelândia afirmam que os fumadores normalmente adquirem o hábito durante a juventude. Cerca de quatro em cada cinco neozelandeses começam a fumar aos 18 anos e 96 por cento aos 25 anos. Ao impedir que uma geração comece a fumar, o Governo estima evitar cerca de cinco mil mortes num ano.





, argumentou Verrall.

As taxas diárias de tabagismo caíram de 18 por cento em 2008 para 11,6 em 2018. Por sua vez, as populações nativas dos Maóri e Pacifika contrariam a tendência. A percentagem chega a atingir os 29 por cento.







"Se nada mudar, levará décadas até que as taxas de fumadores maori caiam para menos de 5%", disse Verrall.







Acrescenta que é possível erradicar o tabagismo nos próximos quatro anos, mas terá de ser de forma mais radical para ter impacto: "Acredito que estamos no caminho certo para a população europeia da Nova Zelândia. A questão é, no entanto, se não alterarmos os hábitos firmemente, nunca faremos com que os Maori também alterem - e é nisso que o plano está realmente focado".

Mercado negro

Se as políticas anti-tabaco foram aplaudidas por especialistas em saúde pública, novos riscos relacionados com o mercado negro do tabaco podem estar à espreita.







Sunny Kaushal preside ao Dairy and Business Owners Group, que representa cerca de cinco mil lojas de esquina - geralmente chamadas de laticínios na Nova Zelândia - e postos de gasolina.



"Todos nós queremos uma Nova Zelândia livre de fumo", afirma Kaushal, à Associated Press. "Mas isso terá um impacto enorme nas pequenas empresas. Não deveria ser feito, pois está a destruir as lojas de laticínios, vidas e famílias no processo. Não é o caminho", acrescentou.



Kaushal alerta que os aumentos de impostos sobre o tabaco já impulsionaram um mercado negro explorado por gangues e que "o problema só vai piorar".





O Governo reconheceu o risco do contrabando nas propostas iniciais: "As evidências indicam que a quantidade de produtos de tabaco contrabandeados para a Nova Zelândia aumentou substancialmente nos últimos anos e que grupos criminosos organizados estão envolvidos no contrabando em grande escala".

Vapor

A nova legislação não prevê restringir as vendas de vapor.







No processo de tornar o país totalmente livre do fumo nos próximos quatro anos, a vaporização tem substituído o tradicional tabaco e está a atrair muitos jovens que nunca teriam começado a fumar.







Verrall confirma que há evidências de um aumento na quantidade de jovens, uma tendência que está a seguir "muito de perto". "Achamos que a vaporização é uma ferramenta realmente apropriada para parar", contrapôs.