Só 18 alunos, num universo de quase 51 mil, foram reprovados nos exames em Timor-Leste

Os dados, divulgados hoje em conferência de imprensa pelo vice-ministro da Educação, Juventude e Desporto, António Guterres, indicam que no ensino básico se registou uma taxa de aprovação de 99,95%, com apenas 14 alunos reprovados do total de 29.399 que se sentaram para o exame.

Um total de 1.444 alunos não compareceram no exame.

Já no exame final do ensino secundário geral, a taxa de aprovação foi ainda maior, de 99,98%, com apenas quatro chumbos entre os 21.571 alunos que participaram, tendo 652 estado ausentes.

Timor-Leste, onde a população abaixo dos 25 anos representa a maior fatia da população.

Esta semana o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura já tinha anunciado que um total de 4.158 estudantes de 11 universidades tinham completado os seus estudos em 2021.

Esse total inclui 1.040 da Universidade da Paz, 480 do Institute of Business, 539 da Universidade de Díli, 501 da Universidade Oriental e 600 da Universidade Nacional Timor Lorosa`e (UNTL), a universidade pública.

Foram ainda graduados um total de 335 alunos do Instituto de Ciências Religiosas, 335 do Dili Institute of Technology, 108 do Centro de Formação Profissional, 80 do East Timor Coffee Institute, 83 do Instituto Politécnico de Betano (IPB) - público - e 292 do Instituto de Ciências da Saúde.

No que toca a novas admissões, o ministério disse que se candidataram um total de 4.179 novos alunos na UNTL e 831 no IPB, os dois centros públicos.