Só uma Ucrânia determinada, corajosa e consistente poderá fazer parte da UE

Foto: Valentyn Ogirenko - Reurters

O presidente da Ucrânia voltou a manifestar a intenção de o país caminhar no sentido da adesão à União Europeia, mas os presidentes da Comissão e do Parlamento europeu dizem que ainda há um longo caminho a percorrer e insistem na modernização do estado e na luta contra a corrupção.



Donald Tusk refere, no entanto, que a união recebe com agrado as pretensões ucranianas.