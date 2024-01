Sobe para 13 número de mortos em acidente em mina na China

O número de mortos aumentou em três relativamente ao número anterior, que era de dez.

A explosão ocorreu numa mina na cidade de Pingdingshan devido à concentração de gás e carvão numa conduta de ventilação, de acordo com a investigação preliminar.

Na altura do incidente, 425 pessoas trabalhavam na mina.

As equipas de busca continuam a trabalhar para resgatar os trabalhadores ainda presos no local, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

As autoridades abriram um inquérito e detiveram os responsáveis pela mina, propriedade da Pingdingshan Tianan Coal Mining.

Em dezembro passado, um acidente numa mina de carvão na cidade de Jixi, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, matou 12 pessoas.

No final de novembro do ano passado, um total de onze trabalhadores morreram num acidente numa mina de carvão também em Heilongjiang.

As minas de carvão - o material a partir do qual a China produz cerca de 60% da sua energia - continuam a registar uma elevada taxa de acidentes no país asiático, embora o número de acidentes mortais tenha diminuído significativamente nos últimos anos.