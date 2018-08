Sobe para 13 número de mortos em explosão de mina na China

Lusa09 Ago, 2018, 07:48 | Mundo

Após mais de dois dias de buscas, os cadáveres foram encontrados na noite de quarta-feira, informou o governo local da cidade de Panzhou, na província de Guizhou, onde ocorreu o acidente.

As autoridades continuam a investigar as causas da explosão na mina, que pertence à firma Zhongrong International Turst e tem uma capacidade anual de produção de 300.000 toneladas.

As minas de carvão na China, consideradas na última década as mais perigosas do mundo, registaram o ano passado 219 acidentes, dos quais resultaram 375 mortos, uma descida de 28,7% face a 2016 e 20 vezes menos do que os registados há uma década.

O pior ano deste século foi 2003, quando se contabilizaram 6.990 mortes nas minas do país.

O encerramento de minas ilegais, muitas delas de pequena dimensão, e o aumento das ações de fiscalização contribuíram para a queda no número de vítimas mortais.

Cerca de dois terços da energia consumida na China continuam a assentar no carvão.