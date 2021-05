Sobe para 16 número de vítimas mortais no acidente de viação no leste da Guiné-Bissau

Fonte do comando da polícia de Cambessé, localidade próxima do setor de Xitole, na região de Bafatá, confirmou que dois dos sinistrados faleceram na madrugada de hoje.

O ministro guineense do Interior, Botche Candé, que visitou as vítimas ainda no domingo, prometeu que o Governo vai mandar abrir um inquérito sobre as circunstâncias do acidente e propor medidas para evitar que situações do género se repitam.

Segundo a polícia de Cambessé, o acidente deu-se na madrugada de sábado para domingo, quando um camião de transporte de castanha de caju, que vinha de Bissau para Quebo, no sul, se despistou e embateu contra as casas, matando no local 11 pessoas que estavam a dormir.

Nove sinistrados foram transportados para Bafatá e dois morreram antes de chegar ao hospital.

O Governo guineense disse ter sido surpreendido pelo "trágico acidente" ocorrido em Cambessé e já lamentou as vítimas mortais.