Sobe para 18 o número de mortos devido às chuvas no Rio de Janeiro

Os `media` locais informam que o número foi atualizado depois de o Corpo de Bombeiros ter localizado mais dois corpos na madrugada de hoje em Angra dos Reis, cidade do litoral do estado.

No domingo, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, informou na sua conta na rede social Facebook que o Governo enviou aviões militares para auxiliar nas operações de resgate no Rio de Janeiro.

De acordo com a previsão do tempo, mais chuvas são esperadas nos próximos dias na região.

As chuvas ocorrem seis semanas depois de enchentes e deslizamentos de terra terem matado 233 pessoas em Petrópolis, também no estado do Rio de Janeiro.

Desta vez, as áreas mais atingidas incluem a famosa estância turística de Paraty, uma cidade que preserva arquitetura colonial portuguesa conhecida por suas pitorescas ruas de paralelepípedos e casas coloridas.

No bairro de Ponta Negra, em Paraty, um deslizamento de terras soterrou uma mãe e seis dos seus filhos de 2 a 17 anos. Uma sétima criança sobrevivente foi hospitalizada em estado estável. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Outras mortes, incluindo duas crianças, foram registadas na cidade de Angra dos Reis, onde as autoridades ativaram o estado de "alerta máximo" e declararam estado de emergência após vários deslizamentos de terra.

As buscas continuam para encontrar outras pessoas desaparecidas.