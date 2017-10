Sobe para 21 o número de mortos nos incêndios na Califórnia (EUA)

Lusa11 Out, 2017, 21:59 | Mundo

O chefe do Departamento das Florestas e Proteção Contra os Incêndios, Ken Pimlott, fez a atualização do número de mortes registadas até ao momento, considerando que os incêndios são um evento "sério, crítico e catastrófico".

O responsável referiu que as chamas estão a ser combatidas por 8.000 bombeiros, salientando que as prioridades são salvar vidas e proteger as propriedades.

Os incêndios no norte da Califórnia subiram de 17 para 22 no dia de hoje, destruindo mais de 3.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado.

Para além das vítimas mortais, existem várias pessoas desaparecidas, com as autoridades referirem que existem cerca de 600 relatos, mas acreditam que muitas das pessoas possam estar em segurança e não consigam contactar com amigos e familiares uma vez que a rede de telecomunicações foi afetada pelas chamas.

Com muitos incêndios ainda fora de controlo, as autoridades salientam que localizar os desaparecidos não é a sua prioridade.

"O salvamento de pessoas é a nossa prioridade. Estamos focados em salvar vidas e nas evacuações necessárias", disse o xerife do condado de Sonoma, Robert Giordano.