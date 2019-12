Sobe para 26 o número de mortos devido às manifestantes no Chile

Os cadáveres foram encontrados na cave do edifício, que havia sido inundada durante as operações de extinção do incêndio, explicaram as autoridades no sábado, que só agora houve condições para verificar a cave.

A crise no Chile, com protestos nas ruas desde 18 de outubro, a mais grave que o país latino-americano regista desde o regresso à democracia em 1990.

A crise social sem precedentes já provocou e mais de 2.000 feridos, segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH).

As manifestações no Chile surgiram inicialmente em protesto contra um aumento do preço dos bilhetes de metro em Santiago, decisão que seria suspensa e posteriormente anulada pelo Governo liderado pelo Presidente chileno, Sebastián Piñera.

Mas, apesar do recuo das autoridades, as manifestações e os confrontos prosseguiram devido à degradação das condições sociais e às desigualdades no país.