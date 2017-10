Sobe para 31 número de mortos nos incêndios na Califórnia

Lusa13 Out, 2017, 08:38 | Mundo

Em conferência de imprensa, na tarde de quinta-feira, o xerife de Sonoma, Robert Giordano, indicou que só naquele condado foram encontrados 17 corpos, dos quais dez foram identificados, correspondendo a pessoas com idades entre os 57 e os 95 anos.

Robert Giordano deu conta das dificuldades no processo de identificação das vítimas, dado que foram encontrados corpos praticamente intactos, mas também outros reduzidos a "cinzas e ossos".

O xerife de Sonoma informou ainda que foram recebidos alertas relativos a 1.100 desaparecidos, tendo sido localizadas 745 pessoas sãs e salvas.

As autoridades já tinham observado anteriormente que acreditam que muitos dos desaparecidos se encontram em segurança mas sem possibilidade de contactar familiares ou amigos dado que a rede de telecomunicações foi afetada pelos devastadores incêndios.

Os bombeiros têm vindo a conseguir pequenos e lentos progressos no combate às duas dezenas de fogos que lavram desde domingo em diferentes zonas e variam em termos de dimensão e extensão e que, no seu conjunto, consumiram mais de 77.000 hectares.

Um dos incêndios mais preocupantes foi o que deflagrou em Tubbs, dado que, nas últimas horas, se intensificou, com a área de superfície calcinada a atingir quase 14.000 hectares no condado de Napa.

O maior incêndio ativo é o de Atlas, nos condados de Napa e Solano, que arrasou perto de 18.000 hectares, e que, embora tenha permanecido estável nas últimas 24 horas, estava controlado apenas a 3%.

Além de 31 mortos e 180 feridos, as chamas no estado da Califórnia destruíram mais de 3.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do estado até quarta-feira, levando à retirada de mais de 20 mil pessoas como medida de precaução.

À medida que os operacionais dos serviços de emergência vão penetrando em terreno calcinado, onde bairros inteiros ficaram em ruínas, aumenta o receio relativamente à existência de um maior número de vítimas.

Os condados de Sonoma e Napa, conhecidos mundialmente pela produção de vinho, são dois dos mais afetados pelos incêndios que figuram entre os mais mortíferos na história da Califórnia.

Os incêndios deflagraram na noite de domingo por causas que ainda se desconhecem e expandiram-se rapidamente.