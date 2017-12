Sobe para 32 número de mortos em acidente de autocarro na Índia

Lusa23 Dez, 2017, 08:33 | Mundo

Outros dez passageiros ficaram feridos no acidente ocorrido no distrito de Sawai Madhopur, a 375 quilómetros a sul da capital da Índia, Nova Deli, indicou K.L. Katara, do governo local, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press.

O anterior balanço dava conta de 20 vítimas mortais.

Segundo B.L. Soni, da polícia, o autocarro, que seguia a alta velocidade, tentava ultrapassar um veículo quando embateu no muro de proteção da ponte, caindo ao rio, donde foram recuperados 32 corpos.

As operações de resgate prosseguem no local, desconhecendo-se, de momento, o número exato de passageiros.

O autocarro seguia em direção a Lalsot, uma cidade no estado do Rajastão.

A Índia tem a maior taxa de mortes nas estradas do mundo, registando mais de 110 mil vítimas por ano em acidentes de viação, de acordo com dados oficiais.