Sobe para 32 número de mortos em queda de autocarro nas Filipinas

19 Abr, 2017

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades.

O autocarro, em que viajavam cerca de 70 essoas apesar de a capacidade ser de 45, desviou-se da estrada e caiu por uma ravina de 24 metros de altura, no centro da ilha de Luzón.

O acidente aconteceu quando os travões do veículo falharam e o condutor perdeu o controlo, disse à imprensa local o chefe da polícia, Robert de Guzman, versão que foi confirmada por alguns sobreviventes.

O autocarro ficou totalmente destruído no acidente e os serviços de emergência ainda procuram vítimas.

As autoridades, que tinham fixado inicialmente o número de mortos em 26, não afastaram a possibilidade de encontrarem mais vítimas.

O Governo das Filipinas expressou as condolências aos familiares das vítimas e prometeu "fazer com que os culpados por esta tragédia assumam responsabilidades", de acordo com um comunicado do gabinete presidencial de Malacañán, em Manila.

Em fevereiro, um autocarro que transportava estudantes universitários embateu num poste nos arredores da capital filipina, causando 14 mortos.

Os acidentes rodoviários são habituais nas Filipinas, causados pela insuficiente manutenção dos autocarros, longos dias de trabalho e condução de risco dos condutores, estradas em mau estado ou mal iluminadas.