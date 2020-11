Sobe para 41 número de mortos em acidente rodoviário no Brasil

O acidente provocou ainda 10 feridos, que foram transportados para três hospitais da região de Taguaí, cidade localizada a cerca de 350 quilómetros do município de São Paulo.

O porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alexandre Guedes, disse ao canal de televisão Globo News que o acidente ocorreu quando um autocarro que transportava cerca de 50 trabalhadores de uma indústria têxtil colidiu com um camião, no início da manhã.

As autoridades informaram que, cerca de seis horas depois do acidente, havia ainda pessoas entre os destroços dos veículos e que as equipas de bombeiros e paramédicos continuavam a trabalhar no resgate de possíveis vítimas, portanto, os números podem mudar ao longo do dia.

O acidente aconteceu por volta das 07:00 (hora em Brasília, 10:00 em Lisboa) na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que foi interditada para as operações de socorro das vítimas.

Segundo relatos dos `media` locais, o autocarro tentou fazer uma ultrapassagem na estrada e acabou por colidir de frente com o camião.

Equipas de resgate, bombeiros, médicos e polícias continuavam, pelas 13:00 locais, a trabalhar no local, que é considerado de "difícil acesso".