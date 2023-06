Sobe para 46 mortos balanço de rixa numa prisão de mulheres nas Honduras

Na terça-feira, um primeiro balanço desta explosão de violência no estabelecimento prisional situado a cerca de 25 quilómetros a norte da capital, Tegucigalpa, dava conta de 41 mulheres mortas.

"Quarenta e seis é o número total de cadáveres que deram entrada na morgue", declarou Mora, não podendo afirmar se todas as vítimas são prisioneiras enquanto a respetiva identificação não for completada.

A maioria das vítimas foi queimada viva num incêndio de origem criminosa, ao passo que as restantes sucumbiram a ferimentos de armas de fogo, disse na terça-feira a procuradoria.

Segundo a representante das famílias das reclusas, Delma Ordoñez, as vítimas são membros do gangue Mara Salvatrucha, o que parece, na sua opinião, indicar que a agressão foi protagonizada por reclusas do gangue rival Barrio 18.

Cerca de 900 mulheres estavam encarceradas no setor da prisão de Tamara onde deflagrou o incêndio. Apesar da intervenção dos bombeiros, do exército e da polícia, foi "completamente destruído" pelas chamas, de acordo com Ordoñez.

Um inquérito está em curso para determinar qual dos gangues esteve na origem da agressão.

As Honduras estão corroídas pela corrupção e o terror infligido pelos "maras" (gangues), que se dedicam, como nos vizinhos Guatemala e El Salvador, à extorsão, ao tráfico de droga e aos assassínios a soldo.