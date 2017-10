Sobe para 54 número de mortos em inundações e deslizamentos de terras no Vietname

Lusa13 Out, 2017, 09:00 | Mundo

Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname, existem ainda pelo menos 31 feridos e 39 desaparecidos.

Mais de 30 mil casas ficaram submersas na sequência da intempérie que fez ainda estragos em colheitas.

Nguyen Thi Lien, da Autoridade de Gestão de Desastres de Yen Bai, indicou que 580 soldados e polícias e mais de 2.000 residentes foram mobilizados para as operações de busca por 16 pessoas que foram dadas como desaparecidas naquela província do norte do Vietname, onde as cheias fizeram seis mortes.

O Vietname foi atingido por uma depressão tropical na terça-feira, e uma outra tempestade, a Khanun, move-se atualmente no Mar do Sul da China em direção ao país, de acordo com as previsões dos serviços de meteorologia vietnamita.