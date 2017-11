Sobe para 58 número de mortos causados pelo furacão Maria em Porto Rico

Lusa30 Nov, 2017, 07:45 / atualizado em 30 Nov, 2017, 11:13 | Mundo

"Com estes três casos adicionais, já são 58 as mortes relacionadas com o furacão Maria", afirmou o secretário do Departamento de Segurança Pública de Porto Rico, Héctor Pesquera.

Pesquera reiterou que continuam os processos de avaliação e investigação de possíveis mortes relacionadas com o furacão.

Uma das mortes foi registada em Carolina, perto de San Juan, outra em Vieques, e a terceira em Cayey, no centro da ilha.

A 21 de novembro, o Departamento de Segurança Pública pediu às funerárias de Porto Rico que comunicassem possíveis mortes causadas pelo ciclone, depois de meios de comunicação social terem indicado a existência de 499 mortos, nove vezes mais que o número oficial, então 55.

O pedido surgiu depois de a cadeia norte-americana CNN ter divulgado que 112 funerárias de Porto Rico -- cerca de metade das existentes na ilha -- identificarem 499 mortos, entre 20 de setembro e 19 de outubro, relacionados com a passagem do furacão Maria.