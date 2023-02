Sobe para 62 o número de mortes em naufrágio no sul de Itália

(em atualização)







As operações de resgate estão a decorrer desde domingo, tendo sido já recuperados 62 corpos. Esta segunda-feira de manhã, as autoridades encontraram no mar três vítimas: um homem na praia junto do local onde ocorreu o naufrágio, outro a 400 metros do mar e um terceiro, encontrado por um barco patrulha em Le Castella, perto do local do acidente.





As operações de resgate estão a cargo da Capitania dos Portos e da Guarda Financeira e, desde as primeiras horas da manhã, além de mergulhadores estão a ser utilizados helicópteros.



De acordo com os sobreviventes, no barco que partiu há quatro dias da costa turca, estavam a bordo cerca de 200 imigrantes do Iraque, Irão, Afeganistão e Síria.