Sobe para 64 o número de mortos do incêndio em centro comercial da Sibéria

RTP26 Mar, 2018, 09:01 / atualizado em 26 Mar, 2018, 09:36 | Mundo

Muitas pessoas estão ainda desaparecidas, indicaram os serviços de emergência citados pelas agências.



Espera-se que hoje à tarde esteja concluída a primeira etapa dos trabalhos de busca e salvamento no local do acidente, indicou o ministro das Situações de Emergência russo, Vladimir Puchkov.



Nos hospitais de Kemerovo, continuam hospitalizadas 12 pessoas, e outras 36 receberam assistência em ambulatório.



O fogo teve origem num dos cinemas situados no quarto e último andar do centro comercial, e dali se propagou a todo o edifício.



Segundo informou hoje o centro de crise, duas das salas de cinema abateram por causa do incêndio.



Em vídeos gravados por testemunhas durante a noite, viam-se visitantes do centro comercial a saltar pelas janelas para fugir às chamas.



De acordo com investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi acionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro.



As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas que alastraram a uma superfície de 1.500 metros quadrados.



Os investigadores russos adiantaram que quarto pessoas foram detidas, incluindo proprietários de outlets no interior do centro comercial. O Comité de investigação garante estar a realizar esforços para interrogar o dono do centro comercial.



c/Lusa