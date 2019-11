Sobe para quatro número de socorristas mortos em ataques na RDCongo

Entre os mortos estão um membro das equipas de vacinação, dois motoristas e um polícia, adiantou a organização, precisando que não morreram quaisquer elementos do "staff" da OMS, apenas um elemento ficou ferido.

A maioria dos restantes feridos nos ataques, que ocorreram durante a noite num centro de alojamento em Biakato Mines e no gabinete de coordenação da resposta ao Ébola em Mangina, na província de Ituri (nordeste do país), são do Ministério da Saúde da RDCongo.

"Estamos com o coração destroçado que pessoas tenham morrido no cumprimento do dever enquanto trabalhavam para salvar outros", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"O mundo perdeu profissionais corajosos", acrescentou

"O meu coração está com a família e amigos dos socorristas mortos nesses ataques", disse, por seu lado, Matshidiso Moeti, diretora regional da OMS para África, adiantando que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para colocar em segurança os trabalhadores das áreas afetadas.

"Estes ataques constantes devem parar. Continuaremos a trabalhar com o Governo da RDCongo, os parceiros e a MONUSCO [missão da ONU] para garantir a segurança do nosso pessoal e de outros profissionais de saúde", acrescentou.

A OMS adianta que, na última semana, houve sete casos de Ébola, abaixo de um pico de mais de 120 registado por semana em abril.

"O Ébola estava a recuar. Estes ataques vão dar-lhe força novamente e mais pessoas vão morrer como consequência," considerou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Será trágico ver mais sofrimento desnecessário em comunidades que já sofreram tanto. Apelamos a todos que têm um papel a desempenhar para acabarem com este ciclo de violência", acrescentou.

A OMS ressalvou que a situação continua a evoluir e prometeu atualizações sempre que haja novas informações.

Pelo menos 19 civis foram mortos num ataque do grupo armado `Forças Democráticas Aliadas` (ADF) perto de Beni, leste da República Democrática do Congo (RDCongo), realizado dois dias depois de outro ataque à missão das Nações Unidas no país.

Desde que o exército congolês começou uma operação contra os rebeldes ugandeses, no princípio do mês, as ADF mataram dezenas de pessoas em ataques sucessivos, o que motivou protestos entre os civis que não se sentem seguros e acusam a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) de inação.