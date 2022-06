Soberania e segurança. Pequim coloca ajuda à disposição de Moscovo

A China assegura todo o apoio à Rússia no plano da soberania e da segurança. O presidente Xi Jinping falou esta quarta-feira com Vladimir Putin. O Kremlin diz que este reforço das relações entre Moscovo e Pequim foi uma resposta as sanções ocidentais aplicadas à Rússia.