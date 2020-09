Sobreviventes do Charlie Hebdo ainda hoje vivem com medo

Sobreviventes do Charlie Hebdo ainda hoje vivem com medo Começa esta quarta-feira, no tribunal de Paris, o julgamento dos atentados de janeiro de 2015. Ataques reivindicados pelo estado islâmico contra os profissionais do jornal Charlie Hebdo, polícias, clientes e funcionários de um supermercado judeu. A correspondente da antena 1 em França, Rosário Salgueiro, falou com testemunhas e reféns dos atacantes que lançaram o terror em Paris durante três dias.